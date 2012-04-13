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Марцел Личка
Марцел Личка
Чехия
17 июля 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
Вчера, 16:47
Ахметзянова развивают в «Оренбурге» под «Зенит», «Рубин» рассмотрит Талалаева и Личку
30 октября
9
Европейский клуб отказался от назначения Лички
8 октября
Стало известно решение Лички по предложению «Родины»
29 сентября
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
27 сентября
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
14 сентября
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
12 сентября
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
10 августа
5
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
20 мая
5
Агент Лички высказался об интересе ЦСКА к тренеру
12 мая
Гинер не участвует в выборе нового тренера для ЦСКА
12 мая
6
ЦСКА собирается назначить экс-тренера «Динамо»
12 мая
9
Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА
6 мая
1
Личка открыт для переговоров с ЦСКА
5 мая
1
Брат Лички ответил, есть ли у Марцела предложение от ЦСКА
16 апреля
1
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
13 апреля
12
Личка отказал клубу РПЛ
13 февраля
3
Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»
21 января
5
Личка отказался брать Гонду в «Оренбург» за 1,5 миллиона
17 января
Личка ответил на вопрос о планах на будущее
8 января
Личка высказался о назначении Гусева в «Динамо»
7 января
2
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
2025.12.24 21:26
5
Стало известно, какому клубу РПЛ отказал Личка
2025.12.23 20:08
Аршавин высказался о работе Лички в «Динамо»
2025.12.23 17:17
1
Агент Лички рассказал об отказе клубам РПЛ
2025.12.23 15:40
Дьяков уличил «Динамо» в «большой ошибке»
2025.12.13 10:27
1
Гусев объяснил свои слова, сказанные после ухода Лички из «Динамо»
2025.12.03 19:39
4
Агент Лички сказал, есть ли у тренера предложения от «Динамо» и «Спартака»
2025.11.27 16:11
1
Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»
2025.11.18 15:00
4
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой»
2025.11.18 13:27
3
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
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