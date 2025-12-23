Аршавин высказался о работе Лички в «Динамо»

Андрей Аршавин порассуждал о «Динамо» при Марцеле Личке.

– «Динамо» даже никогда не мечтало быть так высоко, но, оказавшись там два раза и понюхав чемпионство…

Я звонил Марцелу год назад: «Не нервничайте. Я все равно знаю людей, которые вас уберут. Поэтому тренируйте спокойно».

«Динамо» как клуб здорово выросло: медиа, деньги зарабатывают, стадион прикольный, меня в ложу приглашают – молодцы.

Но они при Марцеле даже не мечтали, что такой результат будет. Марцел не сделал их чемпионами, и тогда они подумали: «Что-то Марцел какой-то не такой тренер, с обороной у него слабенько. Сейчас мы звезду пригласим, и будет суперрезультат». И что?

Надо было ждать, когда команда Марцела покажет более низкий результат, тогда это было бы более актуально и понятно.

– Но он же стал хуже. Разве позиция о том, что у Марцела «оборона слабенькая», несправедлива?

– Да, но результат все равно есть. Он был чемпионом в Беларуси, титул есть.

Как бы мы не относились к Валерию Георгиевичу (Карпину), у него титулов нет.