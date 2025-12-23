Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после утверждения на посту главного тренера

Ролан Гусев сделал заявление по случаю назначения на пост главного тренера «Динамо» на постоянной основе.

«Для меня большая честь – возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства.

«Динамо» – великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона.

Хотел бы отдельно поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками и пожелать им встретить Новый год с самыми близкими людьми.

А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы в новом году радовать их как можно чаще», – сказал 48-летний специалист.