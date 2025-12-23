Орлов предостерег «Рубин»: «Для них это будет провал»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о планируемой смене главного тренера в «Рубине».

Ожидается уход Рашида Рахимова.

Сообщалось, что его сменит иностранный тренер.

«Рубин» ушел на зимний перерыв на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.

– Бурлит всe в Казани. Ходят слухи, что «Рубин» собирается расстаться с Рашидом Рахимовым. Насколько есть повод? Что будет с такой узнаваемой командой, которую построил Рахимов?

– Понимаете, вы правильно сказали – Рахимов построил команду со своей игрой, которая не похожа ни на чью другую.

У «Рубина» седьмое место и очень крепкая команда. От Рахимова нельзя отказываться, это будет ошибка. Для них это будет провал.

Там же игры идут… Менеджмент – самая слабая позиция в футболе. Менеджеры, которые над тренером, которые что-то там считают… Чаще всего они уводят в сторону от правильных дел.

Лучше опираться на тренера, которого ты выбрал. Я бы Рахимова наоборот поощрял.