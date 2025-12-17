Введите ваш ник на сайте
Рахимова в «Рубине» заменит иностранный тренер

Вчера, 14:10
6

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

Клуб пока официально не подтверждал эту информацию.

Главный кандидат на место тренера казанцев – бывший главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович. Также рассматривается вариант с испанцем Франком Артигой, возглавлявшем в прошлом «Химки» и «Родину». Владимира Федотова в «Рубине» не будет – он остается в Москве и не уезжал на переговоры в Казань.

«Причины отставки Рахимова кроются не только в неудовлетворительных результатах, как постановил попечительский совет клуба: 7-е место, 6 очков до 6-го и 2 до 11-го при 1-й победе в 7 последних играх РПЛ после октябрьской паузы на матчи сборных + вылет из FONBET Кубка России от тульского «Арсенала».

Но и в том, что по мнению руководства с этим составом нужно добиваться лучших результатов, быть выше в таблице и показывать более интересную игру. Тренер же был убежден, что для этого нужны трансферы и требовал их, потому что текущий состав, по его мнению, слабый и для решения поставленных задач не подходит», – написал журналист Иван Карпов.

  • «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.
  • Драган Стойкович возглавлял сборную Сербии в 2021–2025 годах.
  • Франк Артига сейчас тренирует ангольский «Атлетико Петролеос».

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Рубин Федотов Владимир Рахимов Рашид Стойкович Драган Артига Франк
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1765972119
Середина таблицы при нынешнем составе - это то место, которое Рубин по праву занимает. Рахимов не Берлыев, чуда не смог сотворить,однако команда добротная и не так просто с ней приходиться играть грандам РПЛ.
Ответить
Snek
1765972399
У Рубина средний состав, но за счёт Даку по идее должны быть выше, их максимум 5-6-е место, это ненамного выше 7-го, так что отставка бессмысленная, вероятнее всего станет только хуже.
Ответить
raritet
1765973105
Для этого состава, при нынешней ситуации, отличный проверенный годами настоящий тренер. Какого рожна еще нужно. Тут есть люди с более интересными составами сидят в середине таблицы.
Ответить
Skull_Boy
1765975573
С такими бестолковыми пенсионерами-инвалидами и 7е место подарок
Ответить
neim
1765980792
А зря. Время конечно покажет, но какая сволочь из-за бугра к вам поедет, да ещё и по определению в среднюю команду, где не ставится высоких целей ?
Ответить
Хулиганин
1765981656
Полку экпердов на СрачТВ прибыло.
Ответить
