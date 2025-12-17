Рахимова в «Рубине» заменит иностранный тренер

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

Клуб пока официально не подтверждал эту информацию.

Главный кандидат на место тренера казанцев – бывший главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович. Также рассматривается вариант с испанцем Франком Артигой, возглавлявшем в прошлом «Химки» и «Родину». Владимира Федотова в «Рубине» не будет – он остается в Москве и не уезжал на переговоры в Казань.

«Причины отставки Рахимова кроются не только в неудовлетворительных результатах, как постановил попечительский совет клуба: 7-е место, 6 очков до 6-го и 2 до 11-го при 1-й победе в 7 последних играх РПЛ после октябрьской паузы на матчи сборных + вылет из FONBET Кубка России от тульского «Арсенала».

Но и в том, что по мнению руководства с этим составом нужно добиваться лучших результатов, быть выше в таблице и показывать более интересную игру. Тренер же был убежден, что для этого нужны трансферы и требовал их, потому что текущий состав, по его мнению, слабый и для решения поставленных задач не подходит», – написал журналист Иван Карпов.