«Оренбург» намерен расстаться с легионером

«Оренбург» собирается в зимнее трансферное окно отдать в аренду с правом выкупа опорного полузащитника Владана Бубанью.
На трансфере Бубаньи летом настаивал экс-тренер клуба Владимир Слишкович, но специалист не смог интегрировать черногорца в состав. Нынешний главный тренер Ильдар Ахметзянов не видит опорника в команде.
«Оренбург» приобрел игрока у «Сараево» за 840 тысяч евро.
- В этом сезоне 26-летний Бубанья провел за клуб 14 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 750 тысяч евро.
- Контракт черногорца с клубом РПЛ рассчитан сроком до середины 2028 года.
Источник: Legalbet