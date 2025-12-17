«Оренбург» намерен расстаться с легионером

«Оренбург» собирается в зимнее трансферное окно отдать в аренду с правом выкупа опорного полузащитника Владана Бубанью.

На трансфере Бубаньи летом настаивал экс-тренер клуба Владимир Слишкович, но специалист не смог интегрировать черногорца в состав. Нынешний главный тренер Ильдар Ахметзянов не видит опорника в команде.

«Оренбург» приобрел игрока у «Сараево» за 840 тысяч евро.