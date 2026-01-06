Реакция Семшова на назначение Карседо в «Спартак»

Игорь Семшов высказался о том, что Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака».
«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих. Да, иностранец может быть, но иностранец топовый.
Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате.
Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову, который не один год работает в штабе?» – заявил Семшов.
- Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Спорт-Экспресс»