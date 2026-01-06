Реакция Семшова на назначение Карседо в «Спартак»

Игорь Семшов высказался о том, что Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака».

«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих. Да, иностранец может быть, но иностранец топовый.

Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате.

Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову, который не один год работает в штабе?» – заявил Семшов.