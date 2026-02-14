Новичка «Зенита» назвали «машиной»

Бывший зенитовец Игорь Семшов оценил комплектование атакующей линии команды.

«По ситуации с Соболевым, которого критикуют, на мой взгляд, достаточно все просто. «Зенит» взял Джона Дурана в атаку – это машина, производит очень сильное впечатление по тем моментам, которые я видел.

Но это не значит, что у него сразу все получится – у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в «Зените» ничего не выиграл, появляется шанс доказать. О Дуране в плане его поведения говорят всякое, но мотивации достаточно – в чемпионате играет Кордоба, конкурент по сборной Колумбии, плюс впереди чемпионат мира. Это сумасшедшие стимулы», – сказал Семшов.