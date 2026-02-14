Введите ваш ник на сайте
Новичка «Зенита» назвали «машиной»

Вчера, 15:29
8

Бывший зенитовец Игорь Семшов оценил комплектование атакующей линии команды.

«По ситуации с Соболевым, которого критикуют, на мой взгляд, достаточно все просто. «Зенит» взял Джона Дурана в атаку – это машина, производит очень сильное впечатление по тем моментам, которые я видел.

Но это не значит, что у него сразу все получится – у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в «Зените» ничего не выиграл, появляется шанс доказать. О Дуране в плане его поведения говорят всякое, но мотивации достаточно – в чемпионате играет Кордоба, конкурент по сборной Колумбии, плюс впереди чемпионат мира. Это сумасшедшие стимулы», – сказал Семшов.

  • «Зенит» арендовал колумбийца за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Семшов Игорь
Юбиляр
1771073109
Жопарожец! Гыгыгы
Ответить
...уефан
1771073134
...пути-дороги в РПЛ неисповедимы, как для телег, так и для машин...
Ответить
BoevStas1
1771073731
Я тоже так думаю!удачи Дурану ему в Питере понравится)
Ответить
evgevg13
1771074008
Машины бывают разные...
Ответить
boris63
1771074458
Машина по высасыванию бабла с Миллера.
Ответить
Дубина
1771075060
))) Кляча не кому не нужная))
Ответить
saf05
1771095228
Мерседесы тоже ломаются, их нужно наладить
Ответить
