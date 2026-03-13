Быстров высказался об игре Джонов за «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о зимних трансферах команды.

«Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов.

Дивеев? Учитывая, что пропустили два от «Оренбурга»... Думаю, в следующих играх все увидим. Но «Зенит» отдал Гонду – ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте», – сказал Быстров.