Быстров высказался об игре Джонов за «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о зимних трансферах команды.
«Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов.
Дивеев? Учитывая, что пропустили два от «Оренбурга»... Думаю, в следующих играх все увидим. Но «Зенит» отдал Гонду – ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте», – сказал Быстров.
- Зимой «Зенит» приобрел полузащитника Джона Джона у «РБ Брагантино», арендовал нападающего Джона Дурана у «Аль-Насра» и обменял нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева.
- Сумма трансфера Джона Джона составила 18 миллионов евро, сумма выплаченная за аренду Дурана – 2,75 миллиона евро, за обмен Гонду на Дивеева «Зенит» доплатил 2 миллиона евро.
