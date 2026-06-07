Сын Аршавина ходит только на матчи «Спартака»: «Идти на «Динамо» категорически отказался»

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, рассказала о принципах своего сына Арсения.

Мальчик занимается в академии «Спартака» с 2020 года.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год. У них трое общих детей.

– Тренер молодежной команды рассказывал, что Арсений уже пропитался «спартаковским духом». Это как-то проявляется дома?

– Во всем. Когда-то я ходила на матчи «Динамо», брала его с собой. Теперь – отказывается.

Говорила ему: «Какая разница? Пошли посмотрим футбол». Но он категорически сказал – не пойду на другую команду.