Зенитовец Алип получил еще один диплом

Нуралы Алип, центральный защитник «Зенита», получил второе высшее образование.
Футболист выложил в соцсетях снимки с церемонии вручения диплома MBA в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. На фотографиях 26-летний игрок позирует в выпускной мантии.
«2-й диплом MBA», – написал Алип в сторис.
Вместе с Алипом на вручении присутствовала его семья – жена Айгерим и дочь, для которой подготовили уменьшенную копию академической мантии.
- Нуралы Алип пополнил состав петербургского клуба в 2022 году.
- За три сезона в «Зените» он стал четырехкратным победителем РПЛ.
- Контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Источник: инстаграм Нуралы Алипа