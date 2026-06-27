Зенитовец Алип получил еще один диплом

Нуралы Алип, центральный защитник «Зенита», получил второе высшее образование.

Футболист выложил в соцсетях снимки с церемонии вручения диплома MBA в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. На фотографиях 26-летний игрок позирует в выпускной мантии.

«2-й диплом MBA», – написал Алип в сторис.

Вместе с Алипом на вручении присутствовала его семья – жена Айгерим и дочь, для которой подготовили уменьшенную копию академической мантии.