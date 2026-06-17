Зенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море

Защитник «Зенита» Нуралы Алип провел часть отпуска на рыбалке в Каспийском море.
Игрок показал улов.
- Алип появился в «Зените» в начале 2022 года. Игрока арендовали у казахстанского «Кайрата», а через год выкупили за 2 миллиона евро.
- За 4,5 года в «Зените» футболист сборной Казахстана провел за петербуржцев 118 матчей, забил три гола, сделал один результативный пас.
- Алип в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России. Контракт игрока с россиянами действует до лета 2028 года.
- Ранее сообщалось об интересе к Алипу со стороны «Манчестер Юнайтед» и других европейских клубов.
- На счету футболиста 52 матча за Казахстан.
Фото: соцсети Нуралы Алипа
Источник: «Бомбардир»