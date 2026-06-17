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Зенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море

17 июня, 08:35
19

Защитник «Зенита» Нуралы Алип провел часть отпуска на рыбалке в Каспийском море.

Игрок показал улов.

  • Алип появился в «Зените» в начале 2022 года. Игрока арендовали у казахстанского «Кайрата», а через год выкупили за 2 миллиона евро.
  • За 4,5 года в «Зените» футболист сборной Казахстана провел за петербуржцев 118 матчей, забил три гола, сделал один результативный пас.
  • Алип в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России. Контракт игрока с россиянами действует до лета 2028 года.
  • Ранее сообщалось об интересе к Алипу со стороны «Манчестер Юнайтед» и других европейских клубов.
  • На счету футболиста 52 матча за Казахстан.

Фото: соцсети Нуралы Алипа

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
Комментарии (19)
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FFR
1781676521
Разве удочкой можно ловить рыбу в таких размеров?
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NewLife
1781676874
Браконьер🙄
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...уефан
1781678171
...доставка в номер, 2800р за кг, фишка отеля. Чем ответит Соболь!?...
Ответить
Интерес
1781678728
В Каспии и прилегающих водоёмах лов осетровых пород рыбы запрещён .Кроме научно-исследовательских целей, воспроизводства и,очевидно, имеющих отношение к системе "ГАЗПРОМА". Спокойно показывает, и ничего не боится.Кроме того, в России запрет по причине нереста до 15-20 июня, а Казахстан тоже подписывал соглашение. Хотя, возможно, дело будет возбуждено, как в старой истории с зайчиками.
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Garrincha58
1781679076
Алип по ходу влип😏
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Fju-2
1781680868
Не всё же время конину есть.
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Император 1
1781681793
Поздравляю с уловом, но судя по всему, это каспийский осётр. Не понятно он что о запрете не знал или это всё же другая рыба, а может и не пойманная.
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Semenycch
1781682223
Это осетр? Уголовная статья парню не светит за вылов краснокнижной рыбины? Посмотрел в интернете, все 5 прикаспийских стран полностью и категорически запретили вылов всех видов осетровых рыб! Парень, ты попал на проблемы!
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рылы
1781704032
может в казахстане нет краснокнижного запрета. чего тут все так перевозбудились и орут?
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