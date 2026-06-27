Инсайдер Иван Карпов опубликовал досье на новичка «Зенита» Фелипе Аугусто. Он придет из «Трабзонспора».

«Аугусто – воспитанник «Коринтианса», где он играл в одной команде с Педро и уже в 15 лет считался выдающимся нападающим. Например, в 2020-м Фелипе забил 24 гола за 23 матча в местной ЮФЛ.

Уже в 19 лет форварда прибрал к своим рукам «Серкль Брюгге» (фарма «Монако»). За два сезона в Бельгии он оформил 9+6 за 66 игр, поиграл в еврокубках и отправился в Турцию.

В Трабзоне он почти мгновенно стал звездой: набил 13 голов в Суперлиге прошлого сезона – всего на один меньше, чем у Икарди и на два, чем у Осимхена.

Что в нем особенного?

Если в Бельгии 187-сантиметрового форварда преимущественно использовали в роли «столба», замыкавшего прострелы (однажды, даже забил пяткой), то в Турции он стал более разносторонним. Мог и за спину убежать, и накрутить финтом, и в недодачу открыться, и продавить защитников, словно отбойный молоток.

При этом Аугусто не отлынивал и от черновой работы. В прошлом сезоне у него набралось целых 29 отборов. Для сравнения: у Мелкадзе и Угальде – лучших форвардов РПЛ по этому показателю – их всего 17. А у Соболева, если что, аж 9.

В общем, «Зенит» взял очень интересного нападающего. Посмотрим, как Фелипе освоится у Семака: ведь последние иностранные наконечники вроде Дурана и Гонду не прижились на Крестовском острове. Но они и не бразильцы были, к слову. Тут как будто шансов на успех больше. Или нет?».