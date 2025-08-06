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Бельгия. Про-Лига
Команды
Серкль Брюгге
€ 18,75 млн
Серкль Брюгге
Брюгге
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Ян Брейдель
Сайт:
http://www.cerclebrugge.be/
Тренер:
Джимми де Вульф
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Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
ЦСКА поборется за эквадорского вингера
2024.12.27 20:56
1
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
«Серкль Брюгге» – «Санкт-Галлен»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года
2024.10.02 20:25
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет
2022.03.29 11:57
Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»
2021.04.28 17:58
1
Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике»
2021.04.16 07:58
1
Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»
2020.07.18 08:18
Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену
2020.07.17 21:26
2
Митрюшкин дебютировал в составе «Монако», Головин забил гол в контрольной игре
2020.07.17 20:22
«Монако» включил Митрюшкина в заявку на товарищеский матч
2020.07.17 18:17
5
«Ростов» интересуется ганским полузащитником «Болоньи» Донсой
2020.06.10 17:16
1
Воспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако»
2019.08.31 09:23
5
Килиан Азар сделал свой первый дубль в чемпионате Бельгии. Игрок принадлежит «Челси»
2019.02.24 07:54
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Климов – о переходе в «Серкль Брюгге»: «Я всегда мечтал играть в Европе. Хочу развиваться, узнавать что-то новое»
2019.02.13 13:38
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Форвард молодежки «Локомотива» перешел в «Серкль Брюгге»
2019.02.01 11:32
5
«Монако» стал владельцем бельгийского клуба второго дивизиона
2017.05.06 06:42
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