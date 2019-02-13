Климов – о переходе в «Серкль Брюгге»: «Я всегда мечтал играть в Европе. Хочу развиваться, узнавать что-то новое»

Бывший нападающий молодежной команды «Локомотива» Кирилл Климов рассказал, почему он принял решение перейти в «Серкль Брюгге».

«Я всегда хотел играть в Европе, так что, когда появился вариант с «Серкль Брюгге», сильно обрадовался. Хочу попробовать свои силы в Европе. С детства настраивался на то, чтобы играть в европейском чемпионате, думаю, что играть в сильной европейской лиге – мечта вообще любого футболиста. Многие предпочитают просто остаться в России? Я хочу развиваться, узнавать что-то новое. В моeм возрасте самое главное – это набираться опыта. Когда отец сказал, что есть такой шанс, я сразу сказал: «Да, я хочу». У меня были проблемы с документами, но бельгийская сторона занялась этим, помогла, это важно для меня. Такое отношение показывает их заинтересованность. В Бельгии очень хороший чемпионат, здесь же выросли Азар, Лукаку, Де Брюйне, они прошли через эту лигу. Хочется продолжить карьеру здесь, бельгийский чемпионат может стать для меня первой ступенькой в Европе.

Большую роль в выборе сыграло то, что владельцем «Серкль Брюгге» является футбольный клуб «Монако», это очень серьeзно. Плюс здесь я тренируюсь с основным составом, за мной следят, а что будет дальше – посмотрим. Зависит от того, как буду себя проявлять. Тут можно получать регулярную практику, есть команда U21, они играют и в чемпионате, и в Кубке, но всe сейчас зависит только от меня. Игровая практика очень важна, так что жду не дождусь, когда смогу сыграть первый матч. Я очень благодарен «Локомотиву» за то, что этот клуб дал мне образование. Спасибо всем тренерам, партнeрам по команде и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Меня без проблем отпустили и дали этот шанс. И, конечно, огромная благодарность руководителю «Серкль Брюгге» Вадиму Васильеву, без которого этот переход был бы невозможен.

Жизнь без родителей? Я чувствую себя нормально, живу в бельгийской семье, но общаемся мы на английском. С языком у меня проблем нет, я учил английский ещe в школе, поэтому всe понимаю, могу объяснить, что мне нужно. Здесь разговаривают на фламандском, а он связан с немецким, который я тоже немного понимаю. К европейской жизни пока только привыкаю, но каких-то особенностей пока не заметил, только знакомлюсь со всем», – сказал Климов.