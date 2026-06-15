ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд

Сборная Бельгии в 1-м туре чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Египтом. Бельгийцы забили только с помощью соперника – автогола.

У Египта результативный пас сделал Мохамед Салах – в свой день рождения.

Две другие команды группы – Иран и Новая Зеландия – сыграют утром по московскому времени.

Бельгия не проигрывает 14 матчей подряд.

Команды впервые в этом веке встретились в официальном матче.