ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд

Сборная Бельгии в 1-м туре чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Египтом. Бельгийцы забили только с помощью соперника – автогола.
У Египта результативный пас сделал Мохамед Салах – в свой день рождения.
Две другие команды группы – Иран и Новая Зеландия – сыграют утром по московскому времени.
Бельгия не проигрывает 14 матчей подряд.
Команды впервые в этом веке встретились в официальном матче.
Чемпионат мира. Группа G. 1 тур
Бельгия - Египет - 1:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Ашур, 19; 1:1 - М. Хани, 66 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»