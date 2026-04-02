Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет

2 апреля, 20:42

Бывший вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле решил закончить профессиональную карьеру по окончании сезона-2025/26.

6 марта ему исполнилось 38 лет.

«Матчи плей-офф [чемпионата Бельгии] станут последними в моей футбольной карьере. 1 сентября я приступлю к выполнению новой задачи на руководящей должности в спортивном департаменте федерации футбола Бельгии», – анонсировал Миньоле.

  • Голкипер сейчас выступает за «Брюгге». Ранее он играл за «Сент-Трюйден», «Сандерленд» и «Ливерпуль».
  • В составе мерсисайдцев он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
  • С «Брюгге» Миньоле 4 раза становился чемпионом Бельгии, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок.
  • Со сборной брал бронзовые медали на ЧМ-2018.

Источник: Sporza
Бельгия. Про-Лига Брюгге Ливерпуль Бельгия Миньоле Симон
