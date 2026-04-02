Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет

Бывший вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле решил закончить профессиональную карьеру по окончании сезона-2025/26.

6 марта ему исполнилось 38 лет.

«Матчи плей-офф [чемпионата Бельгии] станут последними в моей футбольной карьере. 1 сентября я приступлю к выполнению новой задачи на руководящей должности в спортивном департаменте федерации футбола Бельгии», – анонсировал Миньоле.