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    Азар раскрыл природу своего лишнего веса

    Бывший игрок сборной Бельгии Эден Азар объяснил, откуда по ходу карьеры у него брался лишний вес.

    «Пять лишних килограммов в «Реале»?

    Это случилось после безумного сезона с «Челси», он был одним из лучших в карьере. И я провел летний отпуск так, как и всегда.

    В отпуске я входил в режим «Не трогайте меня». Барбекю, вино и все такое. Это было нужно мне для перезагрузки», – сказал бельгиец.

    • Футболист закончил в октябре.
    • Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
    • Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

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    Источник: L'Equipe

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    03.02.2024 21:15
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1706989424
    Хотел для перезагрузки, получилось для перегрузки. Хотел как лучше - получилось как всегда.
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    DMитрий
    1706990122
    Азар раскрыл природу своего лишнего веса, приспустив шорты.
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    bulls27
    1706994814
    Азара реаль испортил , и не только его .
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    Artemka444
    1706996095
    Да просер он свой футбол!!!
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    Олег-Елисеенко-google
    1707077460
    В результате в статье нет объяснения "природы лишнего веса"
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