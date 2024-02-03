Азар раскрыл природу своего лишнего веса

Бывший игрок сборной Бельгии Эден Азар объяснил, откуда по ходу карьеры у него брался лишний вес.
«Пять лишних килограммов в «Реале»?
Это случилось после безумного сезона с «Челси», он был одним из лучших в карьере. И я провел летний отпуск так, как и всегда.
В отпуске я входил в режим «Не трогайте меня». Барбекю, вино и все такое. Это было нужно мне для перезагрузки», – сказал бельгиец.
- Футболист закончил в октябре.
- Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
- Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.