Азар раскрыл природу своего лишнего веса

Бывший игрок сборной Бельгии Эден Азар объяснил, откуда по ходу карьеры у него брался лишний вес.

«Пять лишних килограммов в «Реале»?

Это случилось после безумного сезона с «Челси», он был одним из лучших в карьере. И я провел летний отпуск так, как и всегда.

В отпуске я входил в режим «Не трогайте меня». Барбекю, вино и все такое. Это было нужно мне для перезагрузки», – сказал бельгиец.