Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азар определил сильнейшего из пары Месси – Роналду

14 марта, 09:26

Эден Азар заявил, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в сравнении с Криштиану Роналду.

Бывший вингер «Реал Мадрид» Эден Азар сравнил Лионеля Месси, нападающего «Интер Майами», и Криштиану Роналду, форварда «Аль-Насра».

«Я всегда выбирал Лионеля Месси, потому что тот футбол, который он олицетворяет, – это футбол, который мне нравится. Я мог бы назвать Криштиану, потому что болею за «Реал», но Криштиану скорее великий бомбардир, невероятный атлет, тогда как футбол Месси больше соответствует моему вкусу.

Играя против него, в какой-то момент ты просто говоришь «вау». Нам повезло родиться в эпоху, когда можно было почти 20 лет наблюдать за его игрой вживую», – сказал Азар.

  • Азар завершил карьеру в 2023 году. Месси и Роналду продолжают выступать на профессиональном уровне.
  • У Криштиану и Лионеля на двоих 13 «Золотых мячей».
  • Оба готовятся к чемпионату мира-2026.

Источник: RTBF
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Азар Эден
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 