Азар определил сильнейшего из пары Месси – Роналду

Эден Азар заявил, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в сравнении с Криштиану Роналду.

Бывший вингер «Реал Мадрид» Эден Азар сравнил Лионеля Месси, нападающего «Интер Майами», и Криштиану Роналду, форварда «Аль-Насра».

«Я всегда выбирал Лионеля Месси, потому что тот футбол, который он олицетворяет, – это футбол, который мне нравится. Я мог бы назвать Криштиану, потому что болею за «Реал», но Криштиану скорее великий бомбардир, невероятный атлет, тогда как футбол Месси больше соответствует моему вкусу.

Играя против него, в какой-то момент ты просто говоришь «вау». Нам повезло родиться в эпоху, когда можно было почти 20 лет наблюдать за его игрой вживую», – сказал Азар.