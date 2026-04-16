Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»

Сегодня, 12:39
8

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш сообщил, что случилось с нападающим Криштиану Роналду в домашнем матче 29-го тура саудовской лиги с «Аль-Иттифаком» (1:0).

«В перерыве его начало тошнить, но он настаивал, что отыграет второй тайм. После этого он пошел в раздевалку, и его вырвало», – сказал Жезуш.

  • Роналду был заменен на 89-й минуте и после матча не праздновал победу вместе с партнерами по команде.
  • В этом сезоне 41-летний португалец провел за «Аль-Наср» 29 матчей, забил 25 голов, сделал 4 ассиста.

Источник: страница The Nassr Tribune в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Наср Роналду Криштиану Жезуш Жорже
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1776332939
Заголовок в стиле бомбардира должен быть таким: Роналду заблевал весь стадион
Ответить
ZAITZEFF2011
1776332962
Уже блевать тянет от футбола а он все хочет играть. Пора на пенсию уже.
Ответить
Бумбраш
1776334559
Залетела Кристинка
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776335395
РФСПРФ ГРФ вот что значит с шейхами связаться ⚽
Ответить
...уефан
1776336211
...а мне уже больше двадцати лет блевать хочется, созерцая его и его действия на поле...
Ответить
DoctorWatson
1776337301
еще собрался в 2030 году на чм..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 