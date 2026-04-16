Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш сообщил, что случилось с нападающим Криштиану Роналду в домашнем матче 29-го тура саудовской лиги с «Аль-Иттифаком» (1:0).
«В перерыве его начало тошнить, но он настаивал, что отыграет второй тайм. После этого он пошел в раздевалку, и его вырвало», – сказал Жезуш.
- Роналду был заменен на 89-й минуте и после матча не праздновал победу вместе с партнерами по команде.
- В этом сезоне 41-летний португалец провел за «Аль-Наср» 29 матчей, забил 25 голов, сделал 4 ассиста.
