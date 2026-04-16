Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш сообщил, что случилось с нападающим Криштиану Роналду в домашнем матче 29-го тура саудовской лиги с «Аль-Иттифаком» (1:0).

«В перерыве его начало тошнить, но он настаивал, что отыграет второй тайм. После этого он пошел в раздевалку, и его вырвало», – сказал Жезуш.