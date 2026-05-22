Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду благодаря выступлению в Саудовской Аравии стал богаче почти в 3 раза

Роналду благодаря выступлению в Саудовской Аравии стал богаче почти в 3 раза

Вчера, 19:57

Годовой доход Криштиану Роналду, нападающего и капитана «Аль-Насра», достиг 300 миллионов долларов.

По данным Forbes, за три года португалец увеличил заработок более чем вдвое – со 136 миллионов долларов в 2023 году. В 2024-м доход футболиста составил 260 миллионов, в 2025-м – 275 миллионов.

Около 250 миллионов за последний год Роналду получил по контракту с саудовским клубом. Еще 65 миллионов принесли рекламные соглашения, лицензирование, продажа памятных вещей и другие коммерческие проекты.

  • Роналду перешел в «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» в 2023 году.
  • В этом сезоне Про-Лиги он провел 30 матчей, забил 28 мячей и отдал 2 голевые передачи, а также впервые выиграл чемпионат Саудовской Аравии.
  • Контракт Роналду истекает в следующем году.

Еще по теме:
10 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes 2
«Ради него я смотрю матчи»: Руни сделал выбор между Роналду и Месси 1
Роналду выложил фото с семьей после победы в Саудовской Аравии 1
Источник: Forbes
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Определен игрок сезона в саудовской лиге
00:59
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
Роналду благодаря выступлению в Саудовской Аравии стал богаче почти в 3 раза
Вчера, 19:57
10 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Вчера, 18:48
2
Главный тренер «Аль-Насра» объявил об уходе: «Я обещал Роналду»
Вчера, 10:50
1
ФотоРоналду выложил фото с семьей после победы в Саудовской Аравии
Вчера, 09:19
1
Фото«Рыцарь Роналду» поднял чемпионский кубок Саудовской Аравии
Вчера, 01:11
6
ФотоРоналду одним словом отреагировал на чемпионство «Аль-Насра»
Вчера, 00:24
ФотоРоналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
21 мая
9
«Аль-Наср» с Роналду проиграл 14 турниров из 14
17 мая
Фото41-летнего Роналду признали худшим игроком финала азиатской Лиги чемпионов 2
16 мая
12
Некрасивый поступок Роналду после поражения
16 мая
4
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
16 мая
5
ВидеоВИП-болельщики «Аль-Насра» избили палками фанатов «Аль-Хиляля»
13 мая
5
Заявление Роналду после упущенной победы в чемпионском матче
13 мая
2
ФотоРеакция Роналду на вратарский автогол на 98-й минуте чемпионского матча
13 мая
3
Вратарь «Аль-Насра» не удержал мяч после аута, лишив команду первого чемпионства с 2019 года
12 мая
1
Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства
12 мая
4
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
8 мая
Роналду дерзко ответил на провокации фанатов «Аль-Шабаба»
8 мая
1
971-й гол Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу за два тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии
7 мая
6
Роналду за сутки лишился миллионов подписчиков в инстаграме*
7 мая
24
ВидеоДжорджина поразила откровенным нарядом на Met Gala
6 мая
3
Роналду отреагировал на первое поражение «Аль-Насра» с января
4 мая
«Аль-Наср» Роналду потерпел поражение в чемпионате Саудовской Аравии
3 мая
1
Роналду включили в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»
1 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 