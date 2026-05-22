Роналду благодаря выступлению в Саудовской Аравии стал богаче почти в 3 раза

Годовой доход Криштиану Роналду, нападающего и капитана «Аль-Насра», достиг 300 миллионов долларов.

По данным Forbes, за три года португалец увеличил заработок более чем вдвое – со 136 миллионов долларов в 2023 году. В 2024-м доход футболиста составил 260 миллионов, в 2025-м – 275 миллионов.

Около 250 миллионов за последний год Роналду получил по контракту с саудовским клубом. Еще 65 миллионов принесли рекламные соглашения, лицензирование, продажа памятных вещей и другие коммерческие проекты.