Новые подробности трансфера Андраде в «Зенит»

Вчера, 17:19
17

Инсайдер Иван Карпов опубликовал информацию о трансфере в «Зенит» защитника «Балтики» Кевина Андраде.

«Андраде в «Зените» до лета 2030 года – трансфер 3,5 миллиона евро.

Игрок успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме 4+1. Зарплата 1,2 миллиона евро/год вместе с бонусами, о переходе объявят в ближайшее время», – написал Карпов.

  • Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года.
  • За 2,5 сезона он провел 83 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Андраде Кевин
Император 1
1779459797
Непонятный трансфер со стороны Зенита
рылы
1779460298
балтика на 2 месте по пропущенным голам (после зенита). следовательно, защита у них хорошая, и этот андрадыч там не последнюю роль играл. пока будем считать, что неплохая замена нино, а там поглядим.
Айболид
1779461113
ванька зеркальный чего-то активизировался , наверно бромантановки хряпнул .
Good_win_ФКСМ
1779463206
ну все... завершил футболист свою карьеру...
Интерес
1779466290
Вот это карьерный рост : после 180 000 евреек в год-1,2 млн грязнулек!!!Да ещё в кассу "Балтики" 3,5 полновесных евреев... Пожелаю ему успеха, ну и чтобы без пары привычных автоголов не обошлось!!!
Дубина
1779467589
Пропал пацан!! ЗПРФ!!! Лавка) Цыгане...
Taps
1779475697
Вот твари ! И за что такие деньги платят.
