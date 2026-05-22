Новые подробности трансфера Андраде в «Зенит»

Инсайдер Иван Карпов опубликовал информацию о трансфере в «Зенит» защитника «Балтики» Кевина Андраде.
«Андраде в «Зените» до лета 2030 года – трансфер 3,5 миллиона евро.
Игрок успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме 4+1. Зарплата 1,2 миллиона евро/год вместе с бонусами, о переходе объявят в ближайшее время», – написал Карпов.
- Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года.
- За 2,5 сезона он провел 83 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова