Талалаева уличили в тренерской слабости

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал недавние слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
Ранее тренер заявил, что защитник Кевин Андраде мыслями уже не в «Балтике». Он перейдет в «Зенит».
«Получается, что Талалаев видел это и продолжал ставить Андраде. Тогда он слабый тренер, который не понимает, что игрока надо было уже выводить из состава», – написал Смирнов.
- Андраде в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) получил красную карточку на 12-й минуте встречи.
- Он попал шипами по ноге Зелимхану Бакаеву.
- Главный арбитр Антон Фролов изначально показал защитнику желтую карточку, но после помощи ВАР изменил ее на красную.
