Глава «Балтики» прокомментировал интерес топ-клубов к Талалаеву

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об интересе топ-клубов к главному тренеру Андрею Талалаеву.

– Вы удивлены интересу со стороны топ‑клубов РПЛ к Талалаеву?

– Нет. Вы сами говорите, что сезон для «Балтики» можно считать успешным, почему тогда в случае успешного сезона не будет интереса к успешному тренеру, который был ключевым системообразующим механизмом этого успеха?

– Просто многие считают, что если тренер провел один сильный сезон, то в следующем все будет иначе.

– Пусть считают. У нас не один такой сезон успешный. Прошлый тоже был таким, мы стали чемпионами (Первой лиги) в достаточно сложном турнире и с достаточно сложными соперниками. В прошлом году очень много клубов хотело занять первое место и выйти в РПЛ.