Глава «Балтики» прокомментировал интерес топ-клубов к Талалаеву

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об интересе топ-клубов к главному тренеру Андрею Талалаеву.
– Вы удивлены интересу со стороны топ‑клубов РПЛ к Талалаеву?
– Нет. Вы сами говорите, что сезон для «Балтики» можно считать успешным, почему тогда в случае успешного сезона не будет интереса к успешному тренеру, который был ключевым системообразующим механизмом этого успеха?
– Просто многие считают, что если тренер провел один сильный сезон, то в следующем все будет иначе.
– Пусть считают. У нас не один такой сезон успешный. Прошлый тоже был таким, мы стали чемпионами (Первой лиги) в достаточно сложном турнире и с достаточно сложными соперниками. В прошлом году очень много клубов хотело занять первое место и выйти в РПЛ.
- Талалаев возглавил «Балтику» 6 сентября 2024 года.
- Под его руководством калининградцы вышли из Первой лиги в РПЛ.
- В этом сезоне «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: «Матч ТВ»