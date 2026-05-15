Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава «Балтики» прокомментировал интерес топ-клубов к Талалаеву

Глава «Балтики» прокомментировал интерес топ-клубов к Талалаеву

15 мая, 19:57
3

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об интересе топ-клубов к главному тренеру Андрею Талалаеву.

– Вы удивлены интересу со стороны топ‑клубов РПЛ к Талалаеву?

– Нет. Вы сами говорите, что сезон для «Балтики» можно считать успешным, почему тогда в случае успешного сезона не будет интереса к успешному тренеру, который был ключевым системообразующим механизмом этого успеха?

– Просто многие считают, что если тренер провел один сильный сезон, то в следующем все будет иначе.

– Пусть считают. У нас не один такой сезон успешный. Прошлый тоже был таким, мы стали чемпионами (Первой лиги) в достаточно сложном турнире и с достаточно сложными соперниками. В прошлом году очень много клубов хотело занять первое место и выйти в РПЛ.

  • Талалаев возглавил «Балтику» 6 сентября 2024 года.
  • Под его руководством калининградцы вышли из Первой лиги в РПЛ.
  • В этом сезоне «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Еще по теме:
Талалаев сделал вывод из дисквалификаций: «Но меняться кардинально не собираюсь»
Пономарев – тренеру РПЛ: «Зачем ты ведешь себя так, дурила?» 5
Талалаева уличили в тренерской слабости 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVANRUS777
1778869497
Огласите весь список пожалуйста. А то непонятно кто интересуется, что там за гранды в очереди стоят за Талалайкиным)
Ответить
Главные новости
Титул «Зенита», «Спартак» упустил бронзу, отставка в РПЛ, новый тренер «Челси» и другие новости
01:06
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
00:34
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
00:01
1
Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»
Вчера, 23:57
4
ФотоРеакция Дурана на чемпионство «Зенита»
Вчера, 23:13
5
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Все новости
Все новости
«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»
00:52
1
Стало известно прозвище Дзюбы в «Спартаке»
00:45
3
ФотоГлушаков – в день чемпионства «Зенита»: «В стране была, есть и будет одна народная команда»
Вчера, 23:49
1
Пост Соболева после чемпионства «Зенита»
Вчера, 23:26
4
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»
Вчера, 22:37
1
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Кордоба рассмеялся, посмотрев пенальти «Зенита» в ворота «Ростова»
Вчера, 21:34
53
Баринов отреагировал на 3-е место «Локомотива»: «Конечно, мне дадут медаль»
Вчера, 21:25
1
Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере
Вчера, 21:19
7
Карседо прокомментировал 0:0 «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 21:14
18
Реакция Мостового на чемпионство «Зенита»: «Как Петербург может быть футбольной столицей?»
Вчера, 21:10
25
Мусаев ответил, будет ли поздравлять Семака с чемпионством
Вчера, 20:54
6
Галактионов поблагодарил Евсеева за бронзу «Локомотива»
Вчера, 20:51
3
Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»
Вчера, 20:46
27
«Бронза с отливом говна»: третье место «Локо» поставлено под сомнение
Вчера, 20:46
5
«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три сезона подряд
Вчера, 20:41
6
«Я переходил в «Зенит» за титулами»: Соболев прокомментировал свое первое чемпионство
Вчера, 20:35
9
Эмоциональная речь Семака после чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:30
7
ВидеоФутболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок
Вчера, 20:26
14
Пост Генича по итогам сезона РПЛ
Вчера, 20:22
1
Определились лучший бомбардир и ассистент РПЛ-2025/26
Вчера, 20:21
14
«Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России
Вчера, 20:16
33
ФотоКлуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура
Вчера, 20:16
8
Известны обе стыковые пары за место в РПЛ
Вчера, 20:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 