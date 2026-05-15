Губерниев оценил работу Карседо в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о работе Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

«В следующем сезоне мы проверим, какой тренер Карседо, потому что надо будет готовить команду, если он останется. Применит ли он методические знания, приобретет ли команда тех футболистов, которые ему нужны, как правильно он их расставит. Вот мы и посмотрим, каким будет «Спартак».

Летняя подготовка иногда бывает не состоятельной для тренеров – вспомним «Динамо» с Карпиным. Готовил готовил, но ничего не получилось. Или Челестини, когда через паузу пришел в ЦСКА, то тоже ни черта не вышло. Будет проверка на футбольных дорогах как раз для Карседо в следующем сезоне.

Но если он наладил игру в атаке… В «Спартаке» есть над чем работать – проблемы со вторым таймом, с тем, что люди инициативу отдают, и проблемы в обороне по‑прежнему», – сказал Губерниев.