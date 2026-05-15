Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев оценил работу Карседо в «Спартаке»

Вчера, 16:15
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о работе Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

«В следующем сезоне мы проверим, какой тренер Карседо, потому что надо будет готовить команду, если он останется. Применит ли он методические знания, приобретет ли команда тех футболистов, которые ему нужны, как правильно он их расставит. Вот мы и посмотрим, каким будет «Спартак».

Летняя подготовка иногда бывает не состоятельной для тренеров – вспомним «Динамо» с Карпиным. Готовил готовил, но ничего не получилось. Или Челестини, когда через паузу пришел в ЦСКА, то тоже ни черта не вышло. Будет проверка на футбольных дорогах как раз для Карседо в следующем сезоне.

Но если он наладил игру в атаке… В «Спартаке» есть над чем работать – проблемы со вторым таймом, с тем, что люди инициативу отдают, и проблемы в обороне по‑прежнему», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
  • Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
  • Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.

Еще по теме:
Карседо высказался о двух последних матчах «Спартака» в сезоне 3
Губерниев – о «Спартаке»: «На бронзу они не наиграли» 16
Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1778851656
В целом всё правильно сказал, как ни странно
Ответить
...уефан
1778851911
...оно, это говно, ещё смеет оценивать работу тренеров и не стесняется это делать на футбольную аудиторию страны, жопа полная в спортивных СМИ...
Ответить
АК 68
1778855490
Сказал он может быть и правильно, но не хочется всё это из губьих уст слышать. Просто губа и футбол вещи несовместимые, не своим делом занимается.
Ответить
andr45
1778856516
ГУБЕРНИЕВ «Мы проверим, какой тренер Карседо, если он останется» «Карседо пафосно возглавил «Спартак», пафосно всe профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно»
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778856906
Трансферы какие то конечно Спартаку нужны и продать нужно бесполезных игроков.Надеюсь Бонгонду впишет в состав,парень шустрый,не хуже Солари
Ответить
Paulchess
1778857785
Болтал бы и дальше про биатлон. В футболе полный профан.
Ответить
subbotaspartak
1778861857
Нагрёб, нагрёб...
Ответить
k611
1778862754
Опять "лыжник" не своим делом занимается. Пусть уж до кучи о проблемах квантовой физики порассуждает... Не серьёзно это, не нужно бомбардиру его вообще упоминать.
Ответить
Главные новости
«Спартак» отказался от Чалова, ответ Шварца ЦСКА, состав Бельгии на ЧМ-2026 и другие новости
00:59
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
00:15
3
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ
Вчера, 23:59
2
Форвард «Балтики» описал Талалаева двумя словами
Вчера, 23:41
2
В «Спартаке» рассказали, платит ли клуб болельщикам за визит на стадион
Вчера, 23:21
2
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
Вчера, 22:57
2
Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
2
В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом
Вчера, 22:29
2
Шварц ответил ЦСКА
Вчера, 22:11
15
Чилийский легионер описал русских двумя словами
Вчера, 21:47
5
Все новости
Все новости
«Ростову» отказали в шансах против «Зенита»
00:27
1
«Спартак» начал сотрудничество с пивным брендом
Вчера, 23:53
4
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
Вчера, 22:57
2
Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
2
В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом
Вчера, 22:29
2
Шварц ответил ЦСКА
Вчера, 22:11
15
Промоутер оценил вероятность боя Талалаева и Радимова
Вчера, 21:59
2
Чилийский легионер описал русских двумя словами
Вчера, 21:47
5
Дерзкое заявление тренера «Ростова» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 20:41
7
ЦСКА принял важное решение по Мусаеву
Вчера, 20:28
9
Глава «Балтики» прокомментировал интерес топ-клубов к Талалаеву
Вчера, 19:57
2
Российских футболистов назвали «говном»
Вчера, 19:53
37
В Петербурге сбежавшего из «Зенита» Дурана описали двумя словами
Вчера, 19:31
3
Возможный трансфер Чалова в «Спартак» вызвал насмешки
Вчера, 19:17
2
ВАР призвали упразднить: «Это катастрофа, надо играть без него»
Вчера, 18:59
12
Чилийский легионер перечислил лучшие российские блюда
Вчера, 18:51
8
Оффор из «Балтики» поделился впечатлениями от жизни в России
Вчера, 17:43
6
Карпин назвал победителя РПЛ-2025/26
Вчера, 17:34
6
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи
Вчера, 17:20
7
Реакция Мбаппе на драку Вальверде и Чуамени
Вчера, 17:01
2
Барко рассказал о целях «Спартака» в концовке сезона
Вчера, 16:48
1
В «Локомотиве» раскрыли имена игроков, которых хотят подписать летом
Вчера, 16:37
3
Губерниев оценил работу Карседо в «Спартаке»
Вчера, 16:15
12
«Болельщиков никто не спросит»: экс-тренер «Динамо» – о переходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 15:50
1
Орлов вычислил в РПЛ еще одного «дельфина»
Вчера, 15:27
16
Червиченко раскритиковал «Зенит»: «Чемпионство будет незаслуженным»
Вчера, 14:56
22
Бывший футболист «Уфы» объяснил, почему Москва – лучший город Земли: «По совокупности всех факторов»
Вчера, 14:44
Стало известно, почему Раков не перейдет в «Спартак»
Вчера, 14:39
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 