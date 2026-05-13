Губерниев – о «Спартаке»: «На бронзу они не наиграли»

13 мая, 10:51
16

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Спартака» после назначения главнм тренером Хуана Карлоса Карседо.

«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует – только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с «Рубином» отдает инициативу, выигрывая в один мяч. Понятно, что и соперник меняет игру, но все‑таки «Спартак» должен играть до конца.

Это поле для развития тренера, что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
  • Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (16)
Интерес
1778659553
ВСё,приговор!Наиграли,или нет, теперь уже никто не узнает...пока окончательная таблица не оформится.Нет,чтобы написать просто :теперь судьба третьего места не только в их ногах.Даже если последний матч триумфально завершат.Придётся хрякам болеть не только за себя,но и за ЦСКА.
Ответить
...уефан
1778660329
...Ловчев уже соскоблил с тебя патину вместе с бронзой, гребец микрофонами...
Ответить
Дубина
1778660398
Так ее еще и нету биатлонист)))))
Ответить
Прокс
1778661431
Тут на днях была тема зашифрованная на бомбе,что сегодня телята могут стать чемпионами,даже когда ещё не играл зенит и тем более говядина,сейчас они думают сглазил их бомбокс и Борзыкин даже денег ставил,хотя у него их нет отражаясь,на победу Сочи,упс.....Теперь точно я поставлю,что СракТак и без бронзы и без кубка останется,максимум туалетно- бумажные медали,и Серебро Москва-Швейного чемпионата,успех !!!заранее апладирую!!!
Ответить
алдан2014
1778663423
О пля... Не губешке рассуждать о Спартаке. Невозможно слушать его блево...тину
Ответить
Юбиляр
1778664045
На что наиграли увидим по окончании 30-го тура !!!
Ответить
subbotaspartak
1778665847
А вот выиграть надо и дружно эту бронзу в... Губу засунуть...
Ответить
Антрацитовый волхв
1778667425
Честно, в этом сезоне никто не играл на чемпионство. Ну, а третье место скорее будет у Локо.
Ответить
Romeo 123
1778675620
Ну возможно на бронзу не наиграл а на шестое 100%
Ответить
zigbert
1778677651
Сезон для Спартака не выдающийся но даже он ещё не завершен.
Ответить
