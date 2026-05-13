Губерниев – о «Спартаке»: «На бронзу они не наиграли»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Спартака» после назначения главнм тренером Хуана Карлоса Карседо.

«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует – только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с «Рубином» отдает инициативу, выигрывая в один мяч. Понятно, что и соперник меняет игру, но все‑таки «Спартак» должен играть до конца.

Это поле для развития тренера, что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», – сказал Губерниев.