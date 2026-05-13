Карпин посетовал на ханжество: «Мы можем при желании разговаривать матом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на претензии в свой адрес за использование нецензурной лексики.

В марте он выступил с матерной речью в раздевалке в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

– Вы воспитанник Романцева. Вы применяете его методики или вам свойственен более жeсткий подход?

– Что значит общаться жeстко?

– Появился ролик, где вы после матча...

– Разговариваю с матом, да.

– Мы не видим видео с Романцевым на ютубе.

– В то время считалось, что в раздевалку никто не мог зайти в принципе. Мы за открытость, мы сборная. Мы приходим на интервью, открываем раздевалку, еe снимают, выкладывают.

Об этом раньше даже подумать нельзя было. Даже подумать, Романцев бы никого не пустил в раздевалку. Были футболисты и тренеры, всe. Доктор, массажист.

Сейчас в раздевалку заходит много людей с камерами, снимают. Окей, хорошо, мы за открытость, дают контент. Таких видео, как было с Никарагуа, вы ещe штук десять найдeте из раздевалок, и там тоже всe запикано.

– Видела даже незапиканную версию.

– Хорошо, даже незапиканная. И что? Вот это ханжество. Сейчас я смотрю сериал «Золотое дно». Там, как только идeт диалог про бизнес, не про любовь, про бизнес, там запиканно.

Тогда в чeм проблема? Я вот этого понять не могу. Тогда в чeм проблема, если у нас выходят сериалы, фильмы, запиканные на федеральных каналах?

– Попалось видео, где Фергюсон кричит в раздевалке, повышает голос.

– У них просто нет такого количества мата, как у нас. Его можно произносить везде. И такого разнообразия матов нет ни в одном другом языке мира.

Поэтому мы можем при желании разговаривать матом. Не вставлять мат, а разговаривать на нeм. На других языках, думаю, что это невозможно.

Если в какую-то речь нужно добавить огня, мы ведь не разговариваем матом, но в какой-то ситуации добавить его – в чeм проблема?

В той речи не было персональных оскорблений. Кому-то, видимо, нужно было, чтобы был триггер. Я против персональных оскорблений, и этого нет никогда у меня.