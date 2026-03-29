  • Карпин нецензурно ругался в перерыве матча России с Никарагуа

Карпин нецензурно ругался в перерыве матча России с Никарагуа

29 марта, 10:00
21

Сборная России опубликовала видео из раздевалки национальной команды в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

На нем главный тренер Валерий Карпин произнес жесткую речь перед игроками. После первого тайма россияне вели в счете 2:1.

«Я думаю, что вы, *** (блин), не ожидали, что они будут так вас *** (бить). Стало для нас неожиданностью, *** (блин). Что втыкаются, *** (блин). *** (бьют), *** (блин). Агрессивно, *** (блин). Времени они не дают, *** (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос. Все, давайте, *** (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, *** (блин), *** надо!» – сказал Карпин.

Источник: Спортс''
Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа Россия Карпин Валерий
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774769165
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо, и это очевидно, чтобы в старте у команд в РФС было больше российских игроков, а такие как Дельфин были бы капитанами, а не как сейчас, когда большинство в старте чемоданных ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
Красногвардейчик
1774770309
Великого интеллекта персонаж))) на месте игроков, ответил бы ему хором...НУ И?)))
...уефан
1774770661
...это компенсация за мимишно-домашние новогодне-семейные фотки для вас всех...
Император 1
1774770719
С его тренерским талантом, только бы на игроков ругаться
mutabor0992
1774771892
пЯтушара пудельская!Возомнил себя Моуриньо.
k611
1774772696
Сам же признавался что игру сб Никарагуа не смотрел, вот тебе и неожиданность. Значит так и игроков настроил. А что касается нецензурной брани, он же не учитель русского языка и литературы...
BRO_football
1774773033
Да это ты мудак виноват. На тебя кричать надо. Когда уже твои тренерские эксперименты закончатся и играть стабильно будет основной состав?
АЛЕКС 58
1774774923
Топ тренер срывает зло на игроках за свою тупость и неумение тренировать.
Plyash
1774777791
Ругань без мата для тренера , это как оргазм без женщины , тем более наши футболёры иначе не внемлят . Виновны обе стороны , игрокам мотивации не хватает , а коучу отдачи от них . Здесь мат уместен , а вот сливать всё это втихаря , за это хорошо бы шпиёну табло хорошенько начистить .
Semenycch
1774778113
Ничего нового. Бездарность во всей красе!
