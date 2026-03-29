Карпин нецензурно ругался в перерыве матча России с Никарагуа

Сборная России опубликовала видео из раздевалки национальной команды в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

На нем главный тренер Валерий Карпин произнес жесткую речь перед игроками. После первого тайма россияне вели в счете 2:1.

«Я думаю, что вы, *** (блин), не ожидали, что они будут так вас *** (бить). Стало для нас неожиданностью, *** (блин). Что втыкаются, *** (блин). *** (бьют), *** (блин). Агрессивно, *** (блин). Времени они не дают, *** (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос. Все, давайте, *** (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, *** (блин), *** надо!» – сказал Карпин.