Карпин нецензурно ругался в перерыве матча России с Никарагуа

Сборная России опубликовала видео из раздевалки национальной команды в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).
На нем главный тренер Валерий Карпин произнес жесткую речь перед игроками. После первого тайма россияне вели в счете 2:1.
«Я думаю, что вы, *** (блин), не ожидали, что они будут так вас *** (бить). Стало для нас неожиданностью, *** (блин). Что втыкаются, *** (блин). *** (бьют), *** (блин). Агрессивно, *** (блин). Времени они не дают, *** (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос. Все, давайте, *** (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, *** (блин), *** надо!» – сказал Карпин.
- Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.
- Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 130-е.
