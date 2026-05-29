Агкацев рассказал, как ему мешали лазеры в матче Египет – Россия

Вратарь сборной России Станислав Агкацев прокомментировал поражение от Египта в товарищеском матче.

Россия проиграла Египту со счетом 0:1. Встреча проходила в Каире.

Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.

Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и сыграет на ЧМ-2026.

– Уступили участнику чемпионата мира. Что можешь сказать про игру?

– Интересная игра. Наверное, одна из самых интересных за последние пару лет. К сожалению, не удалось победить. Но я считаю, ребята все выложились на максимум. К сожалению, результат не в нашу пользу.

– Ты сказал «одна из самых интересных». Что подразумеваешь под этим?

– Я за сборную ни разу не играл на выезде. Все матчи у меня были на территории России, поэтому интересный опыт сыграть за пределами страны.

– Хорошая атмосфера была на игре. Как оценишь национальные особенности боления? Крики, гонги, трубы, лазеры?

– Необычно, конечно, непривычно, но интересно, как опыт. Мне понравилось, но моментами было сложно из-за того, что лазеры [с трибун] глаза слепили. В целом, культура боления отличается от России.

– Было много работы для вратаря?

– Достаточно, я считаю. И в построении атак, и в защите ворот хватало моментов. Я бы не сказал, что было очень много каких-то опасных ударов, но в тонусе держали.

– Как можешь разобрать пропущенный гол?

– Чуть-чуть не успел среагировать, пальцами зацепил мяч. По темпу отлично разыграли, подали, [Мостафа Зико] пробил. К сожалению, не удалось спасти команду.

– Сегодня было порядка двух тысяч болельщиков из России на трибунах. Это один из самых крупных выездов в истории. Слышал поддержку?

– Да, конечно, слышал поддержку и перед игрой, и во время разминки, и во время игры. Очень громко болели. Спасибо большое за это. Очень чувствовалась их поддержка. Спасибо большое всем, кто приехал сегодня за нас поболеть. Даже я там видел осетинские флаги, вдвойне приятно