Сборную России наградили медалями после поражения от Египта

Сборная России получила серебряные медали после товарищеского матча с Египтом в Каире, несмотря на поражение.

Команда Валерия Карпина уступила хозяевам со счетом 0:1. Церемония награждения прошла сразу после финального свистка прямо на футбольном поле. Египтяне получили кубок и золотые медали.

Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.

В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.

