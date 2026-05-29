Сборную России наградили медалями после поражения от Египта

Сборная России получила серебряные медали после товарищеского матча с Египтом в Каире, несмотря на поражение.
Команда Валерия Карпина уступила хозяевам со счетом 0:1. Церемония награждения прошла сразу после финального свистка прямо на футбольном поле. Египтяне получили кубок и золотые медали.
- Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
- В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.
