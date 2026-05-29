«Мне грустно вместе с вами»: Нагучев отреагировал на матч сборной России с Египтом

Комментатор Роман Нагучев написал пост по итогам товарищеского матча между сборными Египта и России (1:0).

«Сборная Египта – очень жестокая дразнилка. Эта вполне обычная команда едет тусить на чемпионат мира, а наши ребята провожают их на перроне. Египет, может, и из группы выйдет, там уже и Бельгия стала так себе, а мы выйдем на Тринидад да Тобаго пока что.

Я не стану винить игроков сборной России за то, что у них есть такие очень средние по содержанию матчи, потому почти пять лет без единого шанса по-настоящему себя проявить никак иначе и не выглядят. Денег они, понятно, заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги! Я знаю из первых уст.

У этого поста нет выводов, делюсь общим ощущением бессилия, ведь ни от кого из нас не зависит разбан. Я повторю свою мысль: парням надоело играть просто так. Мне грустно вместо с ними», – написал Нагучев.