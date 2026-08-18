Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре

РФС близок к договоренности о проведении товарищеского матча сборной России с Узбекистаном.

Стороны продолжают согласовывать детали проведения матча.

Встреча может пройти 25 сентября на стадионе в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в Казани 29 сентября.