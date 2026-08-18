Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре

РФС близок к договоренности о проведении товарищеского матча сборной России с Узбекистаном.
Стороны продолжают согласовывать детали проведения матча.
Встреча может пройти 25 сентября на стадионе в Нижнем Новгороде.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в Казани 29 сентября.
- Узбекистан, игравший на ЧМ-2026, занимает 60-е место в рейтинге ФИФА, Россия идет 35-й.
- Команды уже играли товарищеский матч 20 ноября 2022 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Игра завершилась со счетом 0:0.
Источник: Sport24