Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, почему команда уже больше 10 лет не может победить в чемпионате России.

«Первый момент – очень силeн «Зенит». Второй – грамотная работа «Краснодара», который параллельно с развитием академии берeт правильных легионеров, неравнодушных к команде. В какой-то степени менталитет клуба поменялся. Если раньше там были «фантазисты», которые думали только об атаке, то сейчас у них в обороне отрабатывают все – и Батчи, и Кривцов, и Боселли.

«Краснодар» пришeл к этому в результате изменения трансферной политики. Мурад – молодец: чeтко понимает, как нужно атаковать, но при этом и защищаются они очень качественно.

А есть ещe «Спартак», «Динамо», продолжающие поиск свежих решений. «Локомотив» остаeтся топ-клубом. Если в начале 2000-х громадные возможности были у ЦСКА Гинера, до этого – у «Спартака» Романцева, то сейчас ими располагают многие клубы. Конкуренция возросла.

ЦСКА хотелось бы пожелать: а) попадать в трансферы, б) верить в тренера. По мне, частые смены тренеров никому не идут на пользу», – сказал Гончаренко.