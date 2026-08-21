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  • Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ

Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ

21 августа, 08:30
4

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, почему команда уже больше 10 лет не может победить в чемпионате России.

«Первый момент – очень силeн «Зенит». Второй – грамотная работа «Краснодара», который параллельно с развитием академии берeт правильных легионеров, неравнодушных к команде. В какой-то степени менталитет клуба поменялся. Если раньше там были «фантазисты», которые думали только об атаке, то сейчас у них в обороне отрабатывают все – и Батчи, и Кривцов, и Боселли.

«Краснодар» пришeл к этому в результате изменения трансферной политики. Мурад – молодец: чeтко понимает, как нужно атаковать, но при этом и защищаются они очень качественно.

А есть ещe «Спартак», «Динамо», продолжающие поиск свежих решений. «Локомотив» остаeтся топ-клубом. Если в начале 2000-х громадные возможности были у ЦСКА Гинера, до этого – у «Спартака» Романцева, то сейчас ими располагают многие клубы. Конкуренция возросла.

ЦСКА хотелось бы пожелать: а) попадать в трансферы, б) верить в тренера. По мне, частые смены тренеров никому не идут на пользу», – сказал Гончаренко.

  • Беларус возглавлял ЦСКА в 2016–2021 годах
  • В сезоне 2015/16 он работал в клубе ассистентом главного тренера Леонида Слуцкого. Тогда команда в последний раз выиграла золотые медали чемпионата России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1787294601
Трансферная политика превратилась в .......!(каждый может придумать во что именно)
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bratskij
1787297609
Присосались к клубу упыри которым и клуб то не нужен, а побольше урвать по лёгкому с него.
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Литейный 4 (returned)
1787297619
Комментарий скрыт модератором
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Plyash
1787298483
Гончаров "интеллект" свой демонстрирует , никак в ЦСКА собрался вернуться ? Даже не мечтай , дурень , все помнят , как ты можешь в одну секунду бросить команду , исчезнуть с базы и быть уже утром у себя в бульбашевской Белоруси . Оставайся там , гнида подлая .
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