Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек отреагировал на переход в команду хавбека Алексея Батракова из «Локомотива».

«С сегодняшнего дня Алексей продолжит карьеру в футболке «Галатасарая». Верим, что он укрепит «Галатасарай» и внесет большой вклад в наши успехи, особенно в Лиге чемпионов и чемпионате.

Я приветствую его в «Галатасарае». Надеюсь, он станет братом и будет служить «Галатасараю» долгие годы. Верю, что у него все получится. Желаю ему успехов в «Галатасарае», – сказал Озбек.