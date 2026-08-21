Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек отреагировал на переход в команду хавбека Алексея Батракова из «Локомотива».
«С сегодняшнего дня Алексей продолжит карьеру в футболке «Галатасарая». Верим, что он укрепит «Галатасарай» и внесет большой вклад в наши успехи, особенно в Лиге чемпионов и чемпионате.
Я приветствую его в «Галатасарае». Надеюсь, он станет братом и будет служить «Галатасараю» долгие годы. Верю, что у него все получится. Желаю ему успехов в «Галатасарае», – сказал Озбек.
- «Галатасарай» заплатит за Батракова 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- Зарплата 21-летнего хавбека в «Галатасарае» составит 3 250 000 евро за сезон, а с учетом бонусов может превысить 4 миллиона.
Источник: официальный сайт «Галатасарая»