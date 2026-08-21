Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости

Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики» – известна сумма возможного трансфера
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера, за которого предлагали 5 миллионов
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Батраков стал игроком «Галатасарая» – его представили роликом с матрешками
«Балтика» по пенальти победила «Динамо Мх» в FONBET Кубке России
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
Источник: «Бомбардир»