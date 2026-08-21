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Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд

21 августа, 08:42
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в гостевом матче чемпионата МЛС с «Миннесотой Юнайтед» (2:1).

На 78-й минуте он ассистировал Тристану Муюмбе, который забил победный мяч. На 79-й россиянина заменили.

Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд. Всего у него в этом сезоне 6 голов и 6 голевых передач в 22 играх за клуб.

«Атланта Юнайтед» с 18 очками после 20 матчей идет на последнем 15-м месте в Восточной конференции.

Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 64-й минуте в домашнем матче с «Сент-Луис Сити» при счете 1:1. До конца игры результат не изменился.

«Спортинг Канзас-Сити» с 15 очками после 20 матчей идет на последнем 15-м месте в Западной конференции.

США. МЛС. 21 тур
Миннесота Юнайтед - Атланта Юнайтед - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Т. Хакоб, 37; 1:1 - A. Markanich , 58; 1:2 - Т. Муюмба, 78.
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США. МЛС. 21 тур
Канзаc Сити - Сент-Луис - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Э. Левен, 45+2; 1:1 - К. Харрис, 55.
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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Канзаc Сити Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед Сент-Луис Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (2)
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FC_MORDOVIA
1787295216
Что-то и те, и другие, на последнем 15-м месте из 30 😄 Атланта Юнайтед на 29, Канзас-Сити на 30 по факту..
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zigbert
1787296454
Незавидная судьба у обоих.
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