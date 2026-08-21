Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в гостевом матче чемпионата МЛС с «Миннесотой Юнайтед» (2:1).

На 78-й минуте он ассистировал Тристану Муюмбе, который забил победный мяч. На 79-й россиянина заменили.

Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд. Всего у него в этом сезоне 6 голов и 6 голевых передач в 22 играх за клуб.

«Атланта Юнайтед» с 18 очками после 20 матчей идет на последнем 15-м месте в Восточной конференции.

Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 64-й минуте в домашнем матче с «Сент-Луис Сити» при счете 1:1. До конца игры результат не изменился.

«Спортинг Канзас-Сити» с 15 очками после 20 матчей идет на последнем 15-м месте в Западной конференции.

США. МЛС. 21 тур Миннесота Юнайтед - Атланта Юнайтед - 1:2 (0:1) Голы: 0:1 - Т. Хакоб, 37; 1:1 - A. Markanich , 58; 1:2 - Т. Муюмба, 78. Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед Джефферсон Диас 0% Майкл Боксолл 0% Morris Duggan 0% Бонгокуле Хлонгване 0% Owen Gene 0% Вил Трапп 0% Anthony Markanich 0% Хоакин Перейра 0% Томас Чанкалай 0% Дрейк Каллендер 0% Marcus Caldeira 0% Mamadou Dieng 0% Кельвин Йебоа 0% Mauricio González 0% Азиэл Джексон 0% Показать всех игроков Lucas Hoyos 0% Фафа Пико 0% Мигель Альмирон 0% Алексей Миранчук 0% Тристан Муюмба 0% Cooper Sanchez 0% Elías Baez 0% Хуниор Алонсо 0% Стиан Грегерсен 0% Томас Хакоб 0% Adrian Gill 0% Люк Бреннан 0% Стивен Альсате 0% Мэттью Эдвардс 0% Энеа Михай 0% Пауло Диас 0% Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира