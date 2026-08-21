Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в гостевом матче чемпионата МЛС с «Миннесотой Юнайтед» (2:1).
На 78-й минуте он ассистировал Тристану Муюмбе, который забил победный мяч. На 79-й россиянина заменили.
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд. Всего у него в этом сезоне 6 голов и 6 голевых передач в 22 играх за клуб.
«Атланта Юнайтед» с 18 очками после 20 матчей идет на последнем 15-м месте в Восточной конференции.
Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 64-й минуте в домашнем матче с «Сент-Луис Сити» при счете 1:1. До конца игры результат не изменился.
«Спортинг Канзас-Сити» с 15 очками после 20 матчей идет на последнем 15-м месте в Западной конференции.