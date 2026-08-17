Колосков сказал, когда вернут Россию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возвращении России на международную арену.

– Понятно, что отстранение России из еврофутбола – скорее решение политиков, а не ФИФА с УЕФА. Но все-таки: вас просили посодействовать, чтобы приблизить возвращение?

– Уже не осталось людей, на которых я могу повлиять. В ФИФА все поменялось на сто процентов. В УЕФА осталась пара человек, но тех, кто влияет, сейчас [среди моих знакомых] нет. Влияние Дюкова на УЕФА – огромнейшее. Его там уважают. Митрофанов вхож во все инстанции. С этим проблем нет. Вот у нас была дискуссия о вступлении в Азию: я выступил категорически против, привел доказательства. И со мной согласились. Эта ошибка отбросила бы нас на десятилетия назад.

– Надо ждать возвращения в Европу?

– Конечно. Тем более УЕФА дает нам деньги.

– Вы верите, что это возвращение наступит в ближайшие пару лет?

– А здесь никаких фантазий быть не должно. Как только закончится так называемая СВО, как только подпишут договор, то исходя из условий и будет время возвращения от ФИФА и УЕФА. Если капитуляция [Украины], то мы вернемся буквально на следующий год. Если мирный договор с обоюдными условиями, то это долгая история.

– Если договор о прекращении огня – быстро не вернут?

– Нет. Минимум два года. Даже если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, останутся позиции клубов и федераций. Одно дело – наказать Эстонию, которая не пустила белорусов. А другое – клубы Лиги чемпионов, если там 15 штук откажутся с нами играть. Всех не накажешь. Что ты сделаешь Англии и Германии? Понадобится большая дипломатическая работа. Но главное – нужны основания. Договор о мире. А какие-то послабления [во время боевых действий], Инфантино что-то там сказал – это все фантазии