Колосков сказал, когда вернут Россию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возвращении России на международную арену.
– Понятно, что отстранение России из еврофутбола – скорее решение политиков, а не ФИФА с УЕФА. Но все-таки: вас просили посодействовать, чтобы приблизить возвращение?
– Уже не осталось людей, на которых я могу повлиять. В ФИФА все поменялось на сто процентов. В УЕФА осталась пара человек, но тех, кто влияет, сейчас [среди моих знакомых] нет. Влияние Дюкова на УЕФА – огромнейшее. Его там уважают. Митрофанов вхож во все инстанции. С этим проблем нет. Вот у нас была дискуссия о вступлении в Азию: я выступил категорически против, привел доказательства. И со мной согласились. Эта ошибка отбросила бы нас на десятилетия назад.
– Надо ждать возвращения в Европу?
– Конечно. Тем более УЕФА дает нам деньги.
– Вы верите, что это возвращение наступит в ближайшие пару лет?
– А здесь никаких фантазий быть не должно. Как только закончится так называемая СВО, как только подпишут договор, то исходя из условий и будет время возвращения от ФИФА и УЕФА. Если капитуляция [Украины], то мы вернемся буквально на следующий год. Если мирный договор с обоюдными условиями, то это долгая история.
– Если договор о прекращении огня – быстро не вернут?
– Нет. Минимум два года. Даже если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, останутся позиции клубов и федераций. Одно дело – наказать Эстонию, которая не пустила белорусов. А другое – клубы Лиги чемпионов, если там 15 штук откажутся с нами играть. Всех не накажешь. Что ты сделаешь Англии и Германии? Понадобится большая дипломатическая работа. Но главное – нужны основания. Договор о мире. А какие-то послабления [во время боевых действий], Инфантино что-то там сказал – это все фантазии
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года
- Причина – начало СВО.
- В РФС ранее сообщали, что рассчитывают на снятие бана в 2026 году.