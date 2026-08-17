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Колосков сказал, когда вернут Россию

17 августа, 13:18
11

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возвращении России на международную арену.

– Понятно, что отстранение России из еврофутбола – скорее решение политиков, а не ФИФА с УЕФА. Но все-таки: вас просили посодействовать, чтобы приблизить возвращение?

– Уже не осталось людей, на которых я могу повлиять. В ФИФА все поменялось на сто процентов. В УЕФА осталась пара человек, но тех, кто влияет, сейчас [среди моих знакомых] нет. Влияние Дюкова на УЕФА – огромнейшее. Его там уважают. Митрофанов вхож во все инстанции. С этим проблем нет. Вот у нас была дискуссия о вступлении в Азию: я выступил категорически против, привел доказательства. И со мной согласились. Эта ошибка отбросила бы нас на десятилетия назад.

– Надо ждать возвращения в Европу?

– Конечно. Тем более УЕФА дает нам деньги.

– Вы верите, что это возвращение наступит в ближайшие пару лет?

– А здесь никаких фантазий быть не должно. Как только закончится так называемая СВО, как только подпишут договор, то исходя из условий и будет время возвращения от ФИФА и УЕФА. Если капитуляция [Украины], то мы вернемся буквально на следующий год. Если мирный договор с обоюдными условиями, то это долгая история.

– Если договор о прекращении огня – быстро не вернут?

– Нет. Минимум два года. Даже если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, останутся позиции клубов и федераций. Одно дело – наказать Эстонию, которая не пустила белорусов. А другое – клубы Лиги чемпионов, если там 15 штук откажутся с нами играть. Всех не накажешь. Что ты сделаешь Англии и Германии? Понадобится большая дипломатическая работа. Но главное – нужны основания. Договор о мире. А какие-то послабления [во время боевых действий], Инфантино что-то там сказал – это все фантазии

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года
  • Причина – начало СВО.
  • В РФС ранее сообщали, что рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Россия Колосков Вячеслав
Комментарии (11)
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Император 1
1786962278
На Евро-28 точно не попадём, учитывая, кто там хозяева, а вот на ЧМ-30 возможно.
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АК 68
1786962647
Дедушка насмешил насчёт влияния Дюкова и Митрофанова.🤣
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Красногвардейчик
1786963019
Как только закончится так называемая СВО, как только подпишут договор, то исходя из условий и будет время возвращения от ФИФА и УЕФА. ================= Да хорош мечтать))) лет десять минимум футбола нашего не будет в этой Европе, другое дело что мы должны сделать саму Европу другой)) все возможности у нас есть, надо только не сопли жевать, а воевать в полную силу.....сами по себе, европейцы трУсы
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snk7783
1786963408
СССР тоже долго не играл в Европе и не получали опыт от игр, но как только официально заиграли сразу чемпионами стали.
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Интерес
1786963504
Сдал всех агентов влияния ФИФА-УЕФА в руководящих органах российского футбола! Молодец, Колосков!!! Поэтому хватит предаваться мечтаниям и пора заняться "чучхэ по-российски".То есть-опора на внутренние силы. Самое время безболезненно распрощаться с иномусором и привести своё футбольное хозяйство в порядок.Но беда в том, что футбольные агенты и их покровители в РФС-РПЛ пострадают, да букмекеры.Хотя последним всё равно на пороках какой "национальности" стричь купоны.
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...уефан
1786963836
..."Я год не был в бане. Я старый и больной. Меня девушки не любят." - Плакал Паниковский-Колосковский(с)/адаптация/...
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boris63
1786966392
Жтите, мать вашу, рака на горе, но сначала научите его свистеть.
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Цугундeр
1786966472
) Даже "почётного" фигня эта достала. ..«попёр на флажки», что неожиданно..
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ТяжелаяАртиллерия
1786976363
Комментарий скрыт модератором
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