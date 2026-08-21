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  • Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»

Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»

21 августа, 09:47
22

Экс-главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что нападающему «Зенита» Александру Соболеву нужно будет цепляться за мяч в игре со «Спартаком».

«Когда Соболев не забивает, у него зачастую бывает много брака. Этот футболист должен быть всегда нацелен на гол. Хоть с пенальти, хоть с игры. Голы очень важны для него, и в том числе в матче против «Спартака», где нужно будет цепляться за мяч. И я не исключаю, что в игре со «Спартаком» зенитовцы выйдут в три нападающих», – сказал Шалимов.

  • Матч «Спартак»«Зенит» в 5-м туре РПЛ пройдет 23 августа и начнется в 20:00 мск.
  • 29-летний Соболев в этом сезоне в 6 матчах забил 5 голов, сделал 1 ассист.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Шалимов Игорь
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1787295427
Дельфин, цуко, будет падать в штрафной от любой щекотки. ВАР будет искать любую зацепку пенку нарисовать.
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ТяжелаяАртиллерия
1787296785
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1787297518
Комментарий скрыт модератором
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uvelkink
1787299110
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1787299702
Соболь по сути только для замыканий годится и для пенальти.
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lejnin
1787302399
А Шалимов смешной... Бледно-голубые, как и во всех последних играх со Спартаком, будет играть в трусливой обороне, не исключаю 5 защитников, и один дельфин будет впереди, чтобы нырять в штрафной от любой щекотки 😏
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Cleaner
1787302803
Соболев в каждой игре на КРАСНУЮ КАРТОЧКУ наигрывает. В еврокубках удалялся бы в каждом матче. Гопник...(
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alp
1787305204
в игре со «Спартаком» зенитовцы выйдут в три нападающих - было бы неплохо. у спама защита и вратарь решето, можно отдоминировать и отунижать до рекорда
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Taps
1787306198
Тупой урод всю игру Зениту испортит ...
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DMитрий
1787306562
Не сыграет Семак в 3-х нападающих по нескольким причинам: 1. Потому что у нас нет 3-х нападающих 2. Потому что, он не выберет такую тактику, если бы и были. Один нападающий и 2 вингера в схеме 4-5-1 Вот это ближе к правде.
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