Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»

Экс-главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что нападающему «Зенита» Александру Соболеву нужно будет цепляться за мяч в игре со «Спартаком».

«Когда Соболев не забивает, у него зачастую бывает много брака. Этот футболист должен быть всегда нацелен на гол. Хоть с пенальти, хоть с игры. Голы очень важны для него, и в том числе в матче против «Спартака», где нужно будет цепляться за мяч. И я не исключаю, что в игре со «Спартаком» зенитовцы выйдут в три нападающих», – сказал Шалимов.