В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова

«Локомотив» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Николая Титкова.

26-летнего футболиста можно выкупить у «Балтики» за 120 миллионов рублей. Это отступные в его контракте.

В пятницу на заседании трансферного комитета «Локо» обсудят кандидатуру Титкова в качестве замены для Алексея Батракова.

В Калининграде игрок зарабатывает 2,5 миллиона рублей в месяц.