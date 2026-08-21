В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова

«Локомотив» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Николая Титкова.
26-летнего футболиста можно выкупить у «Балтики» за 120 миллионов рублей. Это отступные в его контракте.
В пятницу на заседании трансферного комитета «Локо» обсудят кандидатуру Титкова в качестве замены для Алексея Батракова.
В Калининграде игрок зарабатывает 2,5 миллиона рублей в месяц.
- Титков – воспитанник «Локомотива».
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- В составе «Балтики» хавбек забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 56 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова