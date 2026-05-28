Карпин назвал самого сильного соперника сборной России за последние годы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о национальной команде Египта.
«Знаем про Египет все, что возможно, что в доступе. Посмотрели много матчей, где-то 50 на 50 играют и в 2, и в 3 центральных [защитника]. Как завтра выйдут, четкого понимания нет, это самое большое изменение. Много нюансов, деталей.
Это самый сильный соперник за последние годы, они готовятся к чемпионату мира. Все лучшие у них в составе, для нас большой плюс – посмотреть наших игроков на их фоне», – сказал Карпин.
Товарищеский матч Египет – Россия пройдет 28 мая и начнется в 21:00 мск.
5 июня Россия сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа и Мали.