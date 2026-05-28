Карпин назвал самого сильного соперника сборной России за последние годы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о национальной команде Египта.

«Знаем про Египет все, что возможно, что в доступе. Посмотрели много матчей, где-то 50 на 50 играют и в 2, и в 3 центральных [защитника]. Как завтра выйдут, четкого понимания нет, это самое большое изменение. Много нюансов, деталей.

Это самый сильный соперник за последние годы, они готовятся к чемпионату мира. Все лучшие у них в составе, для нас большой плюс – посмотреть наших игроков на их фоне», – сказал Карпин.

Товарищеский матч Египет – Россия пройдет 28 мая и начнется в 21:00 мск.

5 июня Россия сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.