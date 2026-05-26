«Hello everyone»: игрок «Манчестер Юнайтед» прибыл в сборную России

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прибыл в расположение сборной России. Пресс-служба национальной команды опубликовала слова 18-летнего вингера.
«Hello everyone! Ой, привет всем! Я в России!» – сказал Ибрагимов.
- В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
- Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.
Источник: телеграм-канал сборной России