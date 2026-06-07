Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры Амира Ибрагимова.

Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Он вышел на замену на 60-й минуте.

Амир – уроженец Дагестана. Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

«Видно, что парень – игрок: его техника, мышление очень впечатляют. Но ему всего лишь 18 лет, и пока рано ожидать от него чего-то большего, но качество у него точно есть.

Считаю, что у Амира отличная футбольная база. Он с малых лет в «Манчестере» – уровень чувствуется», – сказал Миранчук.