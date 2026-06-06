Реакция Канчельскиса на дебют игрока «Манчестер Юнайтед» за сборную России

Андрей Канчельскис высказался о дебюте Амира Ибрагимова в составе сборной России.

Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» сыграл за Россию в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Он вышел на замену на 60-й минуте.

Амир – уроженец Дагестана. Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

«Я, конечно же, поздравляю Ибрагимова с дебютом за национальную команду! На мой взгляд, надо отдельно похвалить Амира за то, что он сделал выбор в пользу сборной России.

И мне бы хотелось пожелать ему удачи в дальнейшей карьере, продолжать в том же духе и в самое ближайшее время попасть в состав «Манчестер Юнайтед».

А что же касается самого матча с Буркина-Фасо, то, по моему мнению, главное в прошедшей встрече – это то, что получилось одержать победу и порадовать волгоградских болельщиков, которые очень любят футбол», – заявил Канчельскис.