Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матчей сборной России в мае и июне.

28 мая команда Валерия Карпина на выезде уступила Египту – 0:1.

5 июня россияне разгромили Буркина-Фасо – 3:0.

9 июня сборная крупно победила Тринидад и Тобаго – 3:0.

– Что для себя отметили по сумме трех матчей сборной?

– Новички есть, они появляются. Лидеры – молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Это тоже нравится.

Если у нас будет возможность вернуться [в международные турниры], то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, поэтому интерес к Алексею со стороны европейских клубов меня не удивляет.

Мотивация, которую ищут ребята, а Валерий Карпин им ее достает, – это сложная история. Когда четыре года играешь, по сути, только для зрителей и не можешь смотреть турнирную таблицу, потому что там нет очков…

Глобально эти матчи показывают как наши недостатки, а в матче с Египтом их было предостаточно, так и хорошие атакующие действия.

Когда соперник многое позволяет, мы предстаем во всей красе.