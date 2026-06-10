Пономарев – о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго: «Зачем позориться?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.

«С такой командой надо играть солидно, выигрывать солидно. На одном классе. Без нарушений правил, грамотно. А не так, как было. Разве так можно играть в футбол?

Слабенькая, конечно, команда у Тринидада. Что вообще было с ними играть? Зачем такие команды приглашать?

Куда это годится? Зачем позориться? Себя уважать надо», – сказал Пономарeв.