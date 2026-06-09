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Карпин прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

Вчера, 23:20
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выигранного товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго.

– Атмосфера великолепная, люди пришли поддерживать команду. С удовольствием посетил бы снова Волгоград и Калининград, но тут вопрос к РФС, с кем договорится.

– Довольны игрой команды?

– Почти всем. Если придираться, то можно к реализации. Счет 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были.

– Сильный ливень внес коррективы? Каким было качество поля?

– Никаких корректив не вносили. Еще до игры просили полить поле, к нам прислушались. Поле выдержало, все идеально.

– Вы говорили, что второй тайм против команды Буркина‑Фасо стал катастрофой. А сегодняшний второй тайм каким словом вы бы охарактеризовали?

– Нет, сегодняшний второй тайм был очень хорошим, даже лучше, чем первый. Если уж придираться, то не понравилась концовка первого тайма, где‑то после 30‑й минуты. Они выходили из обороны…

Ну, не понравилось. Думаю, что опять был чуть расслабон. В перерыве поговорили, и второй тайм уже получился таким, каким должен быть.

Обещал сказать по поводу того, что второй тайм с Буркина‑Фасо был катастрофой. Давайте так: первый тайм был лучше, и то, что второй тайм был катастрофой…

Наверное, я преувеличил. Потому что если бы сказал, что второй тайм был нормальный, то на сегодняшнюю игру уже вообще никто бы не собрался.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Тринидад и Тобаго Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Император 1
1781036603
Спасибо за победу над столь грозным соперником и на этой счастливой ноте уходи из сборной)
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mutabor0992
1781037324
Радует одно.Что послезавтра начнется настоящий футбол.Вот его и будем смотреть и обсуждать.А про тебя вАлерик и твоих буратин целый месяц и вспоминать НИКТО не будет.
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rutinovg
1781039796
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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