Губерниев прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Тринидада и Тобаго.
- Россияне победили со счетом 3:0.
- Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Мы выиграли, добились результата, порадовали зрителей. Молодцы наши защитники и Батраков, что забили. Главное, что мы продолжаем играть хоть с кем-то.
Тренер у нас максималист, результат важен, особенно после осечки в Египте. Спасибо РФС, что мы сохраняем институт сборных.
Здорово, что играем в регионах, а не только в Москве. Люди хотят видеть сборную», – сказал Губерниев.
Источник: Metaratings