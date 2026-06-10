Губерниев прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Тринидада и Тобаго.

«Мы выиграли, добились результата, порадовали зрителей. Молодцы наши защитники и Батраков, что забили. Главное, что мы продолжаем играть хоть с кем-то.

Тренер у нас максималист, результат важен, особенно после осечки в Египте. Спасибо РФС, что мы сохраняем институт сборных.

Здорово, что играем в регионах, а не только в Москве. Люди хотят видеть сборную», – сказал Губерниев.