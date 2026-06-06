«Глупость полная»: Бубнов – о решении Карпина

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на дебют Амира Ибрагимова за сборную России.
«Что касается разрекламированного Ибрагимова – вышел во втором тайме, и я его вообще не видел на поле.
Играть в системе «Манчестер Юнайтед» на уровне юношей и вызывать его сразу в сборную – это глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин», – написал Бубнов в телеграм-канале.
- Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» сыграл за Россию в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
- Он вышел на замену на 60-й минуте.
- Амир – уроженец Дагестана. Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.
Источник: «Бомбардир»