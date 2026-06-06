«Глупость полная»: Бубнов – о решении Карпина

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на дебют Амира Ибрагимова за сборную России.

«Что касается разрекламированного Ибрагимова – вышел во втором тайме, и я его вообще не видел на поле.

Играть в системе «Манчестер Юнайтед» на уровне юношей и вызывать его сразу в сборную – это глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин», – написал Бубнов в телеграм-канале.