Ташуев высказался о перспективах Джикии в «Локомотиве»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал переход Георгия Джикии в «Локомотив».
«Я хорошо знаю Георгия, ещe с юных лет общаюсь с ним, когда встречаемся. Это профессионал, который одержим футболом.
Если не будет травм, Джикия принесeт пользу «Локомотиву». Это квалифицированный футболист, который правильно ведeт себя в коллективе.
Очень адекватный парень. Джикия поможет и усилит клуб», – сказал Ташуев.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо».
- Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.
Источник: Metaratings