Ташуев высказался о перспективах Джикии в «Локомотиве»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал переход Георгия Джикии в «Локомотив».

«Я хорошо знаю Георгия, ещe с юных лет общаюсь с ним, когда встречаемся. Это профессионал, который одержим футболом.

Если не будет травм, Джикия принесeт пользу «Локомотиву». Это квалифицированный футболист, который правильно ведeт себя в коллективе.

Очень адекватный парень. Джикия поможет и усилит клуб», – сказал Ташуев.