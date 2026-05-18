Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев не вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне

Соболев не вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне

18 мая, 12:13
6

Определен итоговый состав сборной России на сбор в конце мая – начале июня.

В него включены 32 футболиста.

Вратари. Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники. Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники. Артeм Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие. Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

В сравнении с расширенным списком в состав не включены защитники Руслан Литвинов («Спартак»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), полузащитник Кирилл Глебов (ЦСКА), нападающий Александр Соболев («Зенит»).

28 мая Россия сыграет против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

  • 18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды манкунианцев. На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.
  • Нападающий «Зенита» Александр Соболев не играл за сборную России уже больше двух лет. В последний раз он выходил на поле в ее составе в ноябре 2023 года.
  • Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в последний раз играл за сборную России в ноябре 2024 года.
  • 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов еще не играл за сборную России.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Зенит Россия Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1779096337
Парень из манчестера после вызова карпин завершил карьеру https://bombardir.ru/player/144034-amir-ibragimov Посмотрите до чего тренеришка людей доводит...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1779112004
МЕЛКАДЗЕ в сборной вместо СОБОЛЕВа??? ЧЕМ ОН ЛУЧШЕ ЧЕМПИОНА РОССИИ ????? ЗА БАБКИ взяли ????ПОЗОР ПУДЕЛЬ
Ответить
Garrincha58
1779172825
Соболев наверняка перекрестился. Отдохнёт с семьёй, чем с диетами Карпина
Ответить
evgevg13
1779264412
Странный состав..
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
Все новости
Все новости
Карпин объявил причины отсутствия Сафонова и Соболева в составе сборной России
18 мая
5
Соболев не вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне
18 мая
6
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
В расширенный состав сборной России попал игрок «Манчестер Юнайтед»
12 мая
5
Ротенберг готов помочь Карпину в сборной России
11 мая
9
Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам
4 мая
ФотоОбъявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля
22
Салах сыграет за Египет против сборной России
24 апреля
16
Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026
21 апреля
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина
13 апреля
14
29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне
12 апреля
8
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России
9 апреля
8
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»
1 апреля
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
6
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 