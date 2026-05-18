Соболев не вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне

Определен итоговый состав сборной России на сбор в конце мая – начале июня.

В него включены 32 футболиста.

Вратари. Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники. Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники. Артeм Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие. Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

В сравнении с расширенным списком в состав не включены защитники Руслан Литвинов («Спартак»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), полузащитник Кирилл Глебов (ЦСКА), нападающий Александр Соболев («Зенит»).

28 мая Россия сыграет против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.